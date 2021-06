Pędził przez centrum Łodzi, na liczniku miał 159 km/h. "Testował możliwości auta"

- Nocą nie ma ruchu, więc to dobra okazja do przetestowania auta - mówił policjantom 22-letni kierowca czerwonego audi, które funkcjonariusze zatrzymali z powodu przekroczenia prędkości. Kierowca jechał przez centrum miasta 159 km/h w miejscu, gdzie rozpędzać można się do 60 km/h. Zatrzymany dostał mandat i stracił prawo jazdy.