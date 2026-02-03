Nieogrzewane mieszkanie, a w nim 56-latka przykryta kocami i kołdrą. Nie żyje

Do śmierci kobiety doszło prawdopodobnie 2 lutego. Służby zostały wezwane do mieszkania w kamienicy przy ulicy Malinowej w Łodzi.
Zmarła z powodu wychłodzenia
- Przed godziną 14 mieliśmy zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Malinowej leży kobieta bez oznak życia. Na miejsce pojechały wszystkie służby. Lekarz stwierdził zgon 56-latki nie wykluczając udziału osób trzecich - poinformowała aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi. I dodała: - Najbardziej prawdopodobną hipotezą będzie wychłodzenie organizmu, bo mieszkanie, w którym znajdowała się kobieta, było nieogrzewane, a sama była przykryta kocami i kołdrą.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. To prawdopodobnie 42 ofiara, która zmarła w Polsce od listopada z powodu wychłodzenia.
Autorka/Autor: pk/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Miłosz Macierzyński TVN24