Mieli kraść luksusowe auta, potem rozbierać je na części. Pięć osób trafiło do aresztu

25-latek zatrzymany na gorącym uczynku

Pięciu zatrzymanych i aresztowanych

4 lipca 2022 roku, na terenie stacji paliw w Łodzi przy Alei Włókniarzy, funkcjonariusze zatrzymali 31-latka, który kilka dni wcześniej uciekł po pościgu. Jak przekazuje policja, był wcześniej karany. - Z zebranego materiału wynika, że to on kierując audi, pilotował 29 czerwca kradzione porsche. I tym razem podczas zatrzymania kontrterroryści ponownie wykorzystali broń służbową, celem unieruchomienia saaba, którym kierował 31-latek. Podejrzewany za wszelką cenę próbował uniknąć zatrzymania i uderzył w blokujący nieoznakowany radiowóz - opowiada Kącka.

Do następnego zatrzymania w sprawie - 39-letniego pasera - doszło pod koniec lipca pod Łodzią. Jak przekazano, mężczyzna pełnił w grupie rolę osoby odpowiedzialnej za ukrywanie, a następnie rozbieranie na podzespoły skradzionych pojazdów. Decyzją sądu także został tymczasowo aresztowany. Z kolei we wrześniu patrol policji podczas legitymowania zatrzymał 36-latka poszukiwanego przez Wydział Kryminalny KWP w Łodzi. Jak podano, mężczyzna pełnił w rozpracowywanej grupie złodziei funkcję kierowniczą, typując i zlecając dokonanie kradzieży konkretnych pojazdów. - Dokonywał on także rozliczeń finansowych oraz brał czynny udział w dokonywaniu kradzieży z włamaniem udostępniając między innymi specjalistyczne urządzenie służące do pokonywania zabezpieczeń w samochodach. Również trafił do aresztu - informuje rzeczniczka.