Miał koronawirusa, uciekł ze szpitala i do domu pojechał autobusem. Usłyszał wyrok

Sąd wskazał m.in., że Adam K. miał objawy COVID-19 i był świadomy tego, że może być zakażone. Mimo to w marcu ubiegłego roku samowolnie oddalił się. z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, gdzie był poddany hospitalizacji w warunkach izolacji w związku z podejrzeniem zarażenia SARS-Cov-2.

Mężczyzna - jak zauważył sąd - naraził zdrowie i życie innych osób poruszając się w przestrzeni publicznej, w tym w środkach komunikacji miejskiej bez odpowiednich środków ochronnych zapobiegających transmisji patogenu na inne osoby. Dlatego sąd skazał go na rok pozbawienia wolności.

Ucieczka

O tej sprawie na tvn24.pl pisaliśmy wielokrotnie. 54-latek wracał 17 marca autobusem z Niemiec. W trakcie podróży, w okolicach Zduńskiej Woli, stan jego zdrowia się gwałtownie pogorszył. 54-latek miał kaszel i wysoką temperaturę. Na miejsce wezwano pogotowie. Mężczyzna trafił do sieradzkiego szpitala z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Stamtąd trafił do szpitala zakaźnego w Zgierzu.

- Wykorzystał nieuwagę personelu medycznego. Komunikacją miejską dotarł do Łodzi, gdzie pojechał do siostry, a potem do swojego mieszkania w centrum - mówił po postawieniu aktu oskarżenia Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.