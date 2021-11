Od urodzenia mieszkał w szpitalu. Ośmiomiesięczny Marcin znalazł nową rodzinę

czytaj dalej

ORP Orzeł dotarł w środę do Stoczni Wojennej w Gdyni. Ma przejść tam remont i bieżące naprawy. Jest to jedyny czynny okręt podwodny we flocie polskiej Marynarki Wojennej. Oznacza to więc, że do czasu zakończenia remontu Orła, polska MW nie ma żadnego podwodnego okrętu w gotowości bojowej.