Łódzkie. Sypią się mandaty za brak maseczek. Policja i sanepid upominają, także na cmentarzach

Od 29 października do 2 listopada, czyli w czasie długiego, świątecznego weekendu policjanci z województwa łódzkiego pouczyli 1731 osób, które nie stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa w określonych miejscach.

Jaka kara za brak maseczki

Dlaczego jednak blisko pół tysiąca osób dostało mandat i od czego to zależy? Radosław Gwis wskazuje, że decyzja o wysokości kary należy do policjanta, który podejmuje ją "w zależności od okoliczności". Co to znaczy?