Nieoświetlona część parku, do ławki przywiązany mały pies

Mieszkanka Łodzi w Parku Staromiejskim natknęła się na przywiązanego do ławki niewielkiego psa. Zwierzę było spokojne i wyglądało jakby czekało na swojego właściciela. - Niestety nikt się na miejscu nie pojawił, piesek nie był zaczipowany i został zabrany do schroniska - przekazuje straż miejska.

Do zdarzenia doszło 1 sierpnia. Do strażników miejskich zadzwoniła kobieta, która przechodziła przez Park Staromiejski w Łodzi i zauważyła przywiązanego do ławki małego psa.