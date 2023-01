Malowali przejście dla pieszych, ale go nie dokończyli. Przeszkodził "źle zaparkowany samochód"

Opublikował zdjęcia w internecie. Samochód został przeparkowany, przejście nie zostało dokończone

- Na to przejście trafiłem zupełnie przez przypadek, spacerowaliśmy sobie po osiedlu z moją córką, a tu patrzymy - stoi sobie czerwone auto, a zebra jest namalowana do koła - opisuje pan Łukasz, który opublikował zdjęcia przejścia przy ulicy Zelwerowicza w Łodzi w mediach społecznościowych. Dodaje, że prawdopodobnie malujący przejście byli bezradni wobec zaparkowanego samochodu. - Myślę, że ten właściciel samochodu widział, jaki zrobił się szum i szybciutko przestawił to auto. Teraz nikt tam nie staje. Jeszcze wczoraj (15 stycznia) to przejście nie było do końca namalowane, urząd miasta podał, że to zostanie zrobione, kiedy będzie suchy asfalt, a jak wiemy padał deszcz - mówi nam mieszkaniec Łodzi.