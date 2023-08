Malowali pasy w ulewę. "Efekt końcowy jest daleki od satysfakcjonującego"

Malowanie pasów po "ucku"

- Na ulicy Gdańskiej przy Andrzeja Struga przeprowadzono ostatnio malowanie przejść dla pieszych. Niestety, wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Farba była nakładana podczas ulewy, co budzi wątpliwości co do profesjonalizmu pracowników. W związku z tym zadano pytanie pracownikowi, dlaczego zdecydowano się na taką metodę. Pan stwierdził, że będzie pomalowane po "ucku" - opowiada nam przedstawiciel grupy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, Jarosław Kostrzewa.