Mają dosyć dziur i korków, postawią billboardy przy ulicach wjazdowych do miasta. "Może zawstydzą"

"Wjeżdżamy do Łodzi, najbardziej dziurawego i zakorkowanego miasta w Polsce" - to hasło, które pojawi się na początku lutego na billboardach ustawionych przy trzech ulicach wjazdowych do miasta. - Robiliśmy w ubiegłym roku protest przed Zarządem Dróg i Transportu i zwracaliśmy uwagę na dziury i korki, niestety nic się nie zmieniło - mówi jeden z organizatorów akcji. Łódzcy drogowcy zarzuty odrzucają i zapewniają o ciągłym łataniu ubytków i remontach ulic.