Nie wyrzucaj jedzenia, jest wielu chętnych. Lodówki społeczne popularne jak nigdy dotąd

Zasada działania lodówek społecznych jest prosta. Każda osoba, która ma nadmiar jedzenia, może je przynieść i tym samym podzielić się z potrzebującymi, którzy też bez żadnych formalności mogą sięgnąć po to, co znajduje się na półkach. Akcja prowadzona jest od wielu lat, ale - jak mówi Piotr Kowalski, dyrektor MOPS w Łodzi - jeszcze nigdy nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, jak teraz.

- Lodówka potrafi się opróżnić w pół godziny. Zainteresowanie jest bardzo duże. Zdarzają się sytuacje, że przed lodówką zbierają się osoby, które czekają na to, co zostanie do lodówki przywiezione. Tak wcześniej nie było, zmiana nastąpiła w ciągu kilku ostatnich miesięcy - przekazuje rozmówca TVN24.

Zaznacza, że może być to związane z drożyzną i szalejącą inflacją . To niestety - jak podkreśla - przekłada się też na listę osób, które mogą dzielić się żywnością.

- Obserwujemy, że osoby prywatne mniej kupują i rzadziej dzielą się tym, co zostaje. Wszyscy dużo dokładniej przyglądają się zakupom, zastanawiają się, co jest im naprawdę potrzebne - przekazuje Piotr Kowalski.

"Coraz trudniej pozyskać żywność"

O zapełnianie lodówek dba między innymi Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, która pobiera z hipermarketów żywność z kończącą się datą przydatności do spożycia. Produkty są potem rozwożone do poszczególnych lodówek społecznych.

Możesz pomóc

- Nie może ono być zepsute, musi mieć widoczną datę przydatności do spożycia. Może to też być coś, co przygotowaliśmy sami, ale wtedy trzeba to zapakować szczelnie w pojemnik i opisać. Tam musi być data przygotowania takiego jedzenia - wylicza dziennikarka.