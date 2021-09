Odnaleziono listy dzieci - więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego

Badacze z Muzeum Dzieci Polskich - Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi znaleźli wstrząsające listy dzieci więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie Litzmannstadt Ghetto - poinformowano na piątkowej konferencji prasowej w Łodzi. Dyrektor placówki Krzysztof Maj stwierdził, że "jest to wyjątkowe znalezisko, dlatego, że takich listów z tego obozu jest jedynie kilkanaście".

"Proszę o trochę szarego mydła i łyżkę, bo nie mam czym jeść...", "Proszę o trochę sacharyny…", "Upiecz mi Mamusiu naleśników 20…" – to tylko niektóre fragmenty wstrząsających listów dzieci więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym w Łodzi, które znaleźli badacze z Muzeum Dzieci Polskich - Ofiar Totalitaryzmu.

Historyk: te listy są dla nas szczególną, intymną formą kontaktu z przeżyciami tych dzieci

- Kilka dni temu podczas kwerendy zbiorów prywatnych dotarliśmy do ośmiu oryginalnych listów wysyłanych z niemieckiego obozu koncentracyjnego przy ulicy Przemysłowej na terenie Litzmannstadt Ghetto. Te listy były napisane przez polskie dzieci w 1944 roku. Zostały zaadresowane i wysłane do najbliższych - poinformował dyrektor Muzeum Dzieci Polskich - Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi dr Ireneusz Maj. - Jest to wyjątkowe znalezisko, dlatego, że takich listów z tego obozu jest jedynie kilkanaście - podkreślił.