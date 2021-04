Licealiści byli karani za znak błyskawicy, dyrektor szkoły zawieszony

Wiceprezydent Łodzi zawiesiła w obowiązkach dyrektora liceum, który wprowadził regulamin zakazujący używania symboli "nawiązujących do partii politycznych, stowarzyszeń i odnoszących się do działań politycznych". Na podstawie tych zapisów karani byli licealiści, którzy na zajęciach zdalnych używali symbolu błyskawicy ze Strajku Kobiet.

Decyzję o zawieszeniu dyrektora XXXIV LO w Łodzi podjęła wiceprezydent miasta odpowiedzialna za edukację, Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Jednocześnie skierowała do komisji dyscyplinarnej nauczycieli przy wojewodzie łódzkim wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z "uchybieniem godności nauczyciela" przez dyrektora Dariusza Jakóbka.

W przekazanym przez magistrat w środę komunikacie czytamy, że decyzje te związane są z wprowadzeniem w szkole wewnętrznego regulaminu, który - według urzędników - może "naruszać prawa i dobro ucznia". Jeden z zapisów zakazuje umieszczania symboliki "nawiązujących do partii politycznych, stowarzyszeń i odnoszących się do działań politycznych" w aplikacji do zajęć zdalnych.