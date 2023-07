Karol ważył zaledwie 1,5 kilograma, ale musiał przejść operację. "Serce było wielkości truskawki"

Ciąża - aż do 28. tygodnia - przebiegała książkowo. Wtedy to pani Sylwia, mama Karola trafiła do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim, a stamtąd do "Matki Polki" w Łodzi. Niedługo potem na świat przyszedł jej syn. Niestety, okazało się, że ma wadę serca: nie doszło do zamknięcia przewodu tętniczego. Jak relacjonuje reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko, nie jest to rzadka przypadłość u wcześniaków, bo występuje w około 30 procentach przypadków. Niestety, podane dziecku leki nie przynosiły oczekiwanego rezultatu.