Łódź Sześć zarzutów i areszt dla lekarza Aleksandra Arendt-Czekała |

Dr Pobocha o fentanylu: jest silny i w związku z tym silnie i szybko uzależnia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W piątek Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna poinformowała, że prowadzi postępowanie w sprawie 31-latka. To lekarz, który miał wystawiać recepty poświadczające nieprawdę.

Usłyszał łącznie sześć zarzutów.

Pierwszy dotyczy poświadczenie nieprawdy w 17 dokumentach. Chodzi o recepty na opioidowy lek przeciwbólowy i lek psychotropowy Według śledczych były one wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem.

Drugi usłyszał za wystawienie 53 recept bez wcześniejszego zbadania pacjenta. W tych przypadkach również miało dojść do poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. - Materiał dowodowy wskazywał, iż podejrzany sam uzyskiwał leki z użyciem danych innych osób, a recepty dotyczyły między innymi morfiny - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Narodowy Fundusz Zdrowia stracił na tym ponad 27 tysięcy złotych z tytułu dofinansowania refundacji.

Trzeci zarzut dotyczy wystawienia czterech recept na lek stosowany przy zaburzeniach depresyjnych oraz bezsenności i inne medykamenty - również bez zbadania pacjentek. W tym przypadku lekarz miał poświadczyć nieprawdę w kwestii przeznaczenia leków, żeby osiągnąć korzyść osobistą.

- Kwalifikacja uwzględnia udzielenie substancji psychotropowej wbrew ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz poświadczenie nieprawdy w dokumencie - dodaje rzecznik prokuratury.

Czwarty zarzut przedstawiono w związku z wystawieniem recept na własne nazwisko, a następnie przekazanie ich małoletniej za 600 złotych. Leki zostały użyte niezgodnie ze wskazaniem na recepcie.

Kolejny 31-latek usłyszał za posiadania znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych w postaci określonych leków oraz substancji zawierającej m.in. amfetaminę i heroinę.

- Wreszcie szósty zarzut obejmuje prowadzenie 12 maja 2026 roku w ruchu lądowym samochodu pod wpływem środków odurzających. Zdarzenie zostało ujawnione podczas zatrzymania podejrzanego w jego aucie - poinformował Jasiak.

Jest areszt

W związku z tym, w połowie maj prokurator zwrócił się do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-latka. Według śledczych ze względu na surową karę mężczyzna mógłby planować ucieczkę albo usuwać dowody.

Sąd podzielił tę argumentację wniosku prokuratury, a środek zastosowano na okres trzech miesięcy.

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