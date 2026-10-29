Łódź Lampa z panelem solarnym i kamera na drzewie na cmentarzu. "Ktoś jest mocno kreatywny" Piotr Krysztofiak |

Lampa solarna i kamera przymocowane do drzewa na cmentarzu w Łodzi Źródło wideo: Piotr Krysztofiak tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

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Lampa z panelem solarnym i niewielka kamera zostały przymocowane do dość sporych rozmiarów drzewa rosnącego na cmentarzu św. Wojciecha na łódzkich Kurczakach. Elementy zamontowane na drzewie wzbudzają emocje wśród odwiedzających swoich bliskich na nekropolii. - Ale jak to do drzewa i po co zmarłemu jeszcze ta lampa? Kompletny brak wyczucia - mówiła naszemu dziennikarzowi, jedna z mieszkanek. - Ktoś jest mocno kreatywny i dobrze. To jakiś sposób może na złodziei cmentarnych - dodał mężczyzna przechodzący obok.

- Słupek nieduży by wystarczył, żeby to zamontować, a nie drzewo nawiercać - komentował kolejny z mieszkańców.

Lampa solarna i kamera przymocowane do drzewa na cmentarzu w Łodzi Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Lampa solarna i kamera przymocowane do drzewa na cmentarzu w Łodzi Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Samowola bez konsultacji

Kierownik cmentarza w rozmowie z tvn24.pl powiedział, że od rana w tej sprawie odebrał już kilka telefonów. Dodał, że "ludzie robią wiele rzeczy po godzinach pracy cmentarza, nie konsultując tego z nikim, a wszystkich nie da się upilnować." Odniósł się też do zamontowania kamery i lampy na drzewie. - Nie wydawałem żadnej zgody na zamontowanie tej lampy i kamery, to jest samowola. Będę z tymi ludźmi rozmawiał we Wszystkich Świętych, bo ciężko ich zastać na miejscu, żeby oni to zdemontowali - zapewnił Artur Kondejewski.

Lampa solarna i kamera przymocowane do drzewa na cmentarzu w Łodzi Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl