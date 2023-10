Senator pochwalił się rekordową liczbą głosów, które zdobył. "Dwukrotny przyrost, to zobowiązanie"

Były minister sprawiedliwości, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski pochwalił się rekordową liczbą głosów, które zdobył starając się o reelekcję do Senatu. - 4 lata temu miałem ponad 70 tysięcy głosów, teraz ponad 130 tysięcy, ten prawie dwukrotny przyrost, to zobowiązanie do ciężkiej pracy dla Was - napisał w mediach społecznościowych senator. Kwiatkowski pokonał wicemarszałka województwa łódzkiego z Prawa i Sprawiedliwości, Piotra Adamczyka i przedstawiciela Konfederacji Bogusława Ciupkę. Zastrzegł, że dane uzyskał nieoficjalnie od członków komisji. Z danych PKW wynika, że liczenie głosów ciągle trwa.