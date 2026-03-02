Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

"Król whisky" stanie przed sądem. Chodzi o gangsterskie porachunki sprzed lat

Sędzia, który rzekomo miał spowodować kolizję orzeka w Sądzie Okręgowym w Łodzi
Łódź
Źródło: Google Maps
W czwartek przed sądem w Łodzi rozpocznie się proces Łukasza R., ps. Rataj, oskarżonego między innymi o podżeganie do zabójstwa "Grubego Irka" - jednego z bossów łódzkiej mafii w końcu ubiegłego wieku. "Rataj", nazwany przez media londyńskim "królem whisky", ukrywał się 20 lat w Anglii, gdzie prowadził destylarnię.

Łukasz R. vel Dariusz P., ps. Rataj, jest oskarżony o dwukrotne podżeganie do zabójstwa Ireneusza J., ps. Gruby Irek, jednej z czołowych postaci łódzkiego świata przestępczego lat 90. ubiegłego wieku, a także o handel narkotykami i wymuszenia rozbójnicze. O wyznaczonym terminie rozpoczęcia procesu poinformował w poniedziałek Sąd Okręgowy w Łodzi.

"Król whisky"

Proces Łukasza R. to jedna z najbardziej oczekiwanych spraw karnych ostatniego ćwierćwiecza. Oskarżony uciekł z Polski i pod fałszywym nazwiskiem przez 20 lat ukrywał się w Anglii, gdzie otworzył destylarnię whisky. Po zdemaskowaniu przez polską policję i zatrzymaniu w Londynie media nazwały Łukasza R. londyńskim "królem whisky". Decyzją brytyjskiego sądu został przekazany Polsce w maju ubiegłego roku i od tego czasu przebywa w areszcie.

Z aktu oskarżenia przygotowanego przez prokuratora z łódzkiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej wynika, że Łukasz R. oskarżony jest o to, że w 1997 roku, działając w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym w porozumieniu z Krzysztofem J., ps. Jędrzej, dwukrotnie podżegał do dokonania zabójstwa "Grubego Irka".

Ireneusz J. był uznawany za jednego z bossów łódzkiego świata przestępczego w latach 90. ubiegłego wieku. Uzurpował sobie prawo do inkasowania należności od działania grup przestępczych na terenie Łodzi, m.in. od złodziei samochodów, ale też żądania udziałów w zyskach z działalności Marka B., ps. Rudy, który specjalizował się w oszustwach (m.in. na VAT) i w wyłudzaniu towarów.

Miał dwukrotnie współuczestniczyć w organizacji zabójstwa "Grubego Irka"

Łukasz R. miał dwukrotnie współuczestniczyć w organizacji zabójstwa "Grubego Irka". Według prokuratury "Rataj" dostarczył pistolet maszynowy AK47 "Kałasznikow" wykonawcom zlecenia, którymi mieli być Ukrainiec Paweł J. vel. Brit, ps. Pasza, a za drugim razem Polak - Andrzej K., ps. Broda.

W obu przypadkach zamach się nie udał. We wrześniu 1997 r. przed łódzkim klubem "Dagor" Paweł J. (pojawiał się także z imieniem Aleksander) zrezygnował z wykonania zlecenia, bo jego cel wyszedł ze znajdującej się w budynku siłowni w towarzystwie kilku osób i - jak to opisał prokurator w akcie oskarżenia - "powiedział, że odstąpił od ustalonego planu, bo musiałby zabić ich wszystkich".

W drugim przypadku wykonawcą miał być "Broda", a na miejsce zamachu wybrano cmentarz w Łodzi, gdzie 1 listopada "Gruby Irek" miał odwiedzić groby bliskich. Do zamachu i tym razem nie doszło, bo wykonawca zlecenia z powodu tłoku na cmentarzu obawiał się zranienia innych osób, ale też zatrzymania przez świadków po oddaniu strzałów.

"Gruby Irek" zginął przed pizzerią w Zgierzu w Wigilię 1997 r. zastrzelony przez "Paszę", który ze strychu kamienicy w Zgierzu trafił go z karabinu snajperskiego. Broń miała zostać później zatopiona w Zalewie Jeziorsko. Sam "Pasza" został dwa lata później zwabiony do lasu pod pretekstem kolejnego zlecenia i tam zamordowany.

Handel narkotykami

Łukasz P., poza zarzutami zlecenia zabójstwa Ireneusza J. jest oskarżony o handel narkotykami, czego - jak opisuje prokurator w akcie oskarżenia - miał dopuszczać się także podczas pobytu w aresztach śledczych i zakładach karnych. Oskarżenie obejmuje też wymuszenia rozbójnicze, m.in. przejęcie transportu perfum "Celine Dion" o wartości 150 tys. zł.

Dodatkowo oskarżony usłyszał zarzuty wprowadzenia w błąd wojewody łódzkiego oraz poświadczenia nieprawdy przed konsulem RP w Londynie i wyłudzenia paszportów na nazwisko Dariusza P., pod którym ukrywał się w Anglii. Według ustaleń prokuratury w 2004 r. prawdziwy Dariusz P. przekazał swój dowód osobisty "Ratajowi", a ten - już wtedy poszukiwany - w oparciu o ten dokument stworzył dla siebie nową tożsamość.

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Łukasz R. początkowo nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i twierdził, że został pomówiony przez osoby, które groziły mu śmiercią. Zorganizowano na niego zamach, a jego rodziców w Łodzi nachodzili ludzie ze świata przestępczego" - napisał prokurator w uzasadnieniu aktu oskarżenia.

Dodał jednak, że Łukasz R. przesłuchany pod koniec śledztwa przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, złożył obszerne wyjaśnienia, które są zgodne z zebranym w śledztwie materiałem dowodowym i szczegółowo opisał przebieg wydarzeń i role osób uczestniczących w przygotowaniach do zamachu na "Grubego Irka".

Z informacji zawartych w akcie oskarżenia przeciwko Łukaszowi R. wynika, że złożył on wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieMafiaŁódzka OśmiornicaGrupa przestępczaGruby IrekSprawy sądowe w PolsceWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
imageTitle
Nie po drodze z Papszunem. Kolejne odejście z Legii
EUROSPORT
imageTitle
Czy Iran zagra na mundialu? Jest głos z federacji
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Były policjant podejrzany o gwałt może wyjść z aresztu
WARSZAWA
Jacek Kuroń
"Dlaczego Kuroń?" Inspiracja "w świecie brutalnej walki o wpływy"
Dubaj, ZEA
"Najbezpieczniej jest pozostać na miejscu". Apel rzecznika MSZ
BIZNES
Emmanuel Macron
Francja zwiększy arsenał nuklearny. Polska "zainteresowana"
Świat
shutterstock_1759948577
"Znacząca eskalacja konfliktu". Armia "podniosła poziom gotowości do maksymalnego"
BIZNES
Napad na lombard, skradziono biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Wybili szybę młotkiem, ukradli biżuterię. Dwóch aresztowanych, dwóch poszukiwanych
WARSZAWA
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Brutalne pobicie na stacji paliw. Trzy osoby z zarzutami
WARSZAWA
Przewrócona ciężarówka blokuje trasę. Wyznaczono objazdy
Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę
Katowice
Pijana matka wracała z dzićmi z ferii
Jechała zygzakiem, była pijana. Wracała z dziećmi z ferii
Wrocław
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"
BIZNES
Suwałki. Wjechał w zaparkowane przed komendą samochody policjantów i odjechał
Z impetem uderzył w auta policjantów i odjechał. Nagranie
Białystok
Samolot Emirates w Pradze
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Co mają zrobić podróżni?
Wiktor Knowski
Wiosna meteorologiczna się postarała
Wiosna na całego. Jak ciepło będzie
METEO
Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Poznaniu
Prawie zmiótł pieszych z przejścia. Wiadomo, kto kierował
Poznań
Teheran, Iran (01.03.2026)
Irańskie media: nie żyje żona ajatollaha
Świat
afganistan kabul kobieta shutterstock_2196739241
"Drakoński dekret". W Afganistanie wszedł w życie nowy kodeks karny
Świat
Pete Hegseth
Sekretarz obrony USA: Nie jesteśmy już obrońcami. Jesteśmy wojownikami
RELACJA
imageTitle
Zagraniczni piłkarze uciekają z Iranu. Munir El Haddadi nie był jedyny
EUROSPORT
Michael B. Jordan, 32. gala rozdania nagród Actors Awards
Pokonał DiCaprio i Chalameta. "Mamo, dziękuję, że woziłaś mnie tam i z powrotem"
Kultura i styl
Poszukiwany listami gończymi ukrywał się na szafie
Przestępca ukrył się na szafie. To nie pomogło
Szczecin
Teheran, Iran (01.03.2026)
Jakie nastroje panują po śmierci ajatollaha? Nie wszyscy tańczą na ulicach
Świat
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Gigantyczne pole szkła. Pozostawiła je po sobie asteroida
METEO
imageTitle
Debiut jak ze snów. 20-letni Polak zachwycił na Florydzie
EUROSPORT
Teheran, Iran (01.03.2026)
Nie żyje kolejny amerykański żołnierz
Świat
Krzysztof Gawkowski
"Tu nikt nie zwleka". Rząd zwołuje komitet bezpieczeństwa
Po latach do sprawy wrócili policjanci z Archiwum X
Wyszła tylko wyrzucić śmieci, kilkadziesiąt minut później znaleźli jej ciało
Katowice
Podpalił rodzinny dom
Najpierw groził, potem podpalił rodzinny dom
Lubuskie
Bejrut po izraelskim ataku
Sznury samochodów, ludzie próbują uciec. Co dzieje się w Bejrucie
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica