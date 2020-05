Pytany o śmiertelne ciosy opowiadał o "dziurze w pamięci". Biegli: podejrzany o zabójstwo Pauliny był poczytalny

Śledztwo w sprawie zabójstwa 28-letniej Pauliny z Łodzi niedługo się skończy. Prokuratura ma już opinie biegłych psychologów i psychiatrów, z których jednoznacznie wynika, że podejrzany o zbrodnię 41-letni Mamuka K. był w pełni poczytalny i może odpowiedzieć za to przed sądem. Gruzinowi grozi dożywocie.

Dodaje, że w najbliższym czasie zakończy się śledztwo i do sądu trafi akt oskarżenia.

Śmiertelnych ciosów nie pamiętał

Mamuka K. podczas przesłuchań w prokuraturze przyznał się do zabójstwa 28-letniej Pauliny, do którego doszło w październiku 2018 roku. Jak twierdził, "nie chciał tego zrobić".

Wersja przedstawiona przez Gruzina była niekompletna i momentami niespójna. Dlatego też we wrześniu ubiegłego roku odbyła się wizja lokalna. W jej trakcie Mamuka K. przyznał, że nie może przypomnieć sobie momentu, kiedy zadawał ciosy młodej kobiecie nożem. Twierdził, że ma "dziurę w pamięci". Szczegółowo za to opisał, jak ścierał krew i co robił, żeby ukryć ciało.