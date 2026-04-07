Kompletnie pijane pielęgniarki na kardiologii. Po policję zadzwonił pacjent

Kompletnie pijane pielęgniarki z oddziału kardiologii szpitala Kopernika w Łodzi zatrzymała policja - dowiedział się dziennikarz tvn24.pl. O sprawie policjantów poinformował zaniepokojony zachowaniem kobiet pacjent. 51-latka wydmuchała dwa promile alkoholu, o dwa lata starsza kobieta miała dwa i pół promila. Obie usłyszały już zarzuty.

Do zdarzenia doszło w Wielką Sobotę (4 kwietnia). Jak dowiedział się dziennikarz tvn24.pl, do siódmego komisariatu policji zadzwonił pacjent oddziału kardiologii szpitala Kopernika w Łodzi zaniepokojony głośnym zachowaniem pielęgniarek. Mężczyzna miał przekazać policjantom, że kobiety są prawdopodobnie pijane.

Pielęgniarki z promilami i z zarzutami

Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, wyczuli od dwóch kobiet - 51-latki i 53-latki - silną woń alkoholu.

- Przeprowadzone badanie wykazało u młodszej z kobiet 2,1 promila, a u starszej 2,5 promila. Obie kobiety zostały zatrzymane. Dalsze czynności prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna - przekazała aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

- Kobiety po wytrzeźwieniu usłyszały zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób pozostających pod ich opieką. Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności - poinformował nas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, prokurator Paweł Jasiak.

O zdarzenie zapytaliśmy rzeczniczkę szpitala im. Kopernika, zapewniła nas, że po konsultacji z dyrekcją odniesie się do sprawy.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Łódź.pl

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
