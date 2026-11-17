Łódź Kłótnia zakończyła się tragedią. 42-latka z zarzutem zabójstwa męża Oprac. Martyna Sokołowska |

42-latka z zarzutem zabójstwa męża Źródło wideo: Policja Łódzka Źródło zdj. gł.: Policja Łódzka

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Do zdarzenia doszło 14 listopada przed godziną 17. Łódzcy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia, który miał znajdować się w jednym z mieszkań przy ulicy Piłsudskiego.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali zespół ratownictwa medycznego. Lekarz stwierdził zgon 51-latka. Mężczyzna miał ranę kłutą klatki piersiowej.

Powiedziała sąsiadce, że jej mąż nie żyje

Policjanci ustalili, że wcześniej do jednej z sąsiadek przyszła 42-letnia żona mężczyzny i poinformowała ją, że jej mąż nie żyje. Kobieta natychmiast powiadomiła służby. Żona ofiary została zatrzymano do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli także zakrwawiony nóż.

42-latka z zarzutem zabójstwa męża

Policjanci rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu zdarzenia i okoliczności śmierci mężczyzny. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił śledczym ustalić, że za zabójstwem 51-latka stoi jego żona. Według ustaleń policji podczas kłótni kobieta chwyciła nóż i zadała mężczyźnie śmiertelny cios. 42-letnia kobieta usłyszała zarzut zabójstwa. Grozi jej za to kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Kobiecie grozi dożywocie Źródło zdjęcia: Policja Łódzka

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.