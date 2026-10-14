Łódź Klienci stracili prawie 400 milionów złotych. Byli dyrektorzy biura maklerskiego oskarżeni Filip Czekała |

Inwestycje w fundusze inwestycyjne. Koszty i prowizje Źródło wideo: TVN24 Biznes i Świat Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak, tvn24.pl

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Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym dyrektorom biura maklerskiego jednego z banków, zarzucając im popełnienie oszustwa na szkodę 1308 klientów i kwotę blisko 388 milionów złotych. - Zarzuty łączą się z prowadzoną przez bank dystrybucją certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych - mówi Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Oskarżonym grozi 10 lat więzienia.

Oferowali niesprawdzone fundusze

Akt oskarżenia to efekt ustaleń dowodowych w jednym z wątków śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz Delegaturę Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu.

- Jak ustalono, oskarżeni podpisując w latach 2012-2015 stosowne umowy, zdecydowali o przystąpieniu przez bank do dystrybucji certyfikatów czterech funduszy inwestycyjnych, bez badania produktu, w szczególności w zakresie prawdziwości danych zawartych w materiałach promocyjnych funduszy, ich polityki inwestycyjnej oraz aktywów bazowych. Wiedzieli także, o wynikającej z braku doświadczenia, słabej wiarygodności biznesowej osób zarządzających funduszami - wyjaśnia Kopania.

Wprowadzeni w błąd nabywcy certyfikatów byli przekonani, że bank - jako instytucja zaufania publicznego - posiada rzetelną wiedzę na temat oferowanych funduszy. Nie byli informowani, że wycofanie się z inwestycji, w okresie budowania portfela, uzależnione jest od dalszej sprzedaży produktu, a środki na wykup certyfikatów będą pochodzić z wpłat inwestujących klientów, a nie z zysków osiąganych z inwestycji prowadzonych przez fundusz. Zdaniem śledczych to odpowiadało mechanizmom funkcjonowania tak zwanej piramidy finansowej.

KNF je zlikwidowała

Dystrybucja prowadzona była przez placówki banku na terenie całego kraju. Środki zainwestowane w fundusze nie przynosiły nabywcom certyfikatów spodziewanych korzyści, bo w maju 2016 roku banki zaprzestały ich sprzedaży.

- W związku z tym - co znamienne dla konstrukcji piramidy finansowej - fundusze przestały był zasilane nowymi środkami. Doszło do załamania płynności. Z uwagi na trudną sytuację i brak rokowań co do rentowności, w 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zarządziła likwidację wszystkich czterech funduszy inwestycyjnych. Prowadzona ona była do sierpnia 2025 roku, kiedy to zakończono likwidację ostatniego z nich - informuje Kopania.

Inwestorzy, którzy zakupili certyfikaty za pośrednictwem banku, zdołali odzyskać jedynie część ulokowanych środków finansowych. Stracili około 136 milionów złotych.

"Nie przyznali się"

- Oskarżeni o oszustwo dyrektorzy biura w śledztwie nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Na ich majątku, a zwłaszcza nieruchomościach dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę około 8,6 milionów złotych - mówi Kopania.

Śledczy do dyspozycji mają bardzo obszerny materiał dowodowy - składa się na niego aż 1781 tomów akt oraz 14 segregatorów z załącznikami. Akt oskarżenia trafił już do sądu.