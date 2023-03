Kilkunastoosobowa grupa brutalnie pobiła dwóch Ukraińców. Jeden z nich trafił do szpitala

Policjanci z Łodzi poszukują grupy osób, która miała brutalnie pobić dwóch obywateli Ukrainy. 26 i 38-latek wracali do domu przez Park Reymonta i to właśnie tam mieli zostać zaatakowani. - Pamiętam tylko, że jeden z napastników zapytał mnie, czy jestem z Ukrainy, ja mu odpowiedziałem, że tak. Wtedy on powiedział mi, że nas nienawidzą.

Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 marca w dzielnicy Łódź-Górna. Wieczorem wracali do domu z imprezy. Chcieli dotrzeć do domu szybciej i wybrali skrót przez park Reymonta. To tam siedziała grupa kilkunastu osób. W pewnym momencie mieli podbiec do Ukraińców i ich brutalnie pobić.

Obaj mężczyźni mieszkają i pracują w Łodzi od pięciu lat.

"Powiedział mi, że nas nienawidzą"

- Do końca nie pamiętam tej sytuacji, wracaliśmy z imprezy z bratem i zaczepiła nas grupa kilku osób - opowiada jeden z mężczyzn, pan Paweł. Sprawa nie została od razu zgłoszona na policję, bracia zrobili to kilka godzin później. Młodszy z nich w wyniku uderzenia ma uszkodzonego zęba. Starszy, został ciężej poszkodowany. Obecnie przebywa z urazem szczęki w jednym z łódzkich szpitali. - Pamiętam tylko, że jeden z napastników zapytał mnie, czy jestem z Ukrainy, ja mu odpowiedziałem, że tak. Wtedy on powiedział mi, że nas nienawidzą - dodaje pan Paweł.

Do zdarzenia doszło w Parku Reymonta Łodzi Google Maps

Policyjne postępowanie

Obaj mężczyźni złożyli zawiadomienie o pobiciu w ósmym komisariacie policji przy ulicy Wólczańskiej w Łodzi. - Dwaj mężczyźni w wieku 26 i 38 lat zgłosili się na komisariat i powiadomili o pobiciu przez grupę nieznanych osób. Policjanci przyjęli zawiadomienie, przesłuchali jednego z mężczyzn, z drugim z uwagi na stan zdrowia nie udało się jeszcze wykonać czynności - relacjonuje mł. asp. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Dodaje: - Został zabezpieczony monitoring, trwają czynności w celu ustalenia sprawców pobicia. Na razie nikt nie został zatrzymany. Za pobicie grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w Parku Reymonta w Łodzi

