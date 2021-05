Kierowcy mieli dość dziurawych dróg, poszli do prokuratury

Członkowie internetowej grupy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie zawiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydent Łodzi, Hannę Zdanowską. Miało ono polegać na niedopełnieniu obowiązków funkcjonariusza publicznego, co sprawiło, że stan dróg w mieście jest fatalny.

W dokumencie, który został złożony w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Łodzi czytamy, że prezydent miasta zaniechała działań "zmierzających do wykonywania robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających oraz braku właściwego utrzymaniu stanu dróg". To z kolei - jak podkreślali zawiadamiający - doprowadziło do stworzenia realnego zagrożenia dla mienia i zdrowia mieszkańców.