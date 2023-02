Kierowcy wpadali w dziurę głęboką na niemal metr. "Miała miejsce awaria wodociągowa"

Dziura o głębokości 80-90 centymetrów

Film pokazujący ogromną dziurę w jezdni opublikowało w mediach społecznościowych stowarzyszenie LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Widać na nim, jak jeden z kierowców zmierzył głębokość ubytku w jezdni. - Zgłosił się do nas kierowca, który wpadł w ogromną dziurę i uszkodził poważnie samochód. Z tego co wiemy, auto zostało zabrane z miejsca zdarzenia lawetą. W pojeździe wystrzeliły dwie poduszki - opisał Jarosław Kostrzewa ze stowarzyszenia LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Społecznik dodaje, że kierowca samochodu zmierzył głębokość dziury. Jak się okazało, miała ona około 80-90 centymetrów. - Mężczyzna wyjął z samochodu długi pręt i włożył go w tę dziurę, on się praktycznie cały zanurzył. Myślę, że małe dziecko - gdyby tam wpadło - to mogłoby się nawet utopić w tej dziurze - powiedział Kostrzewa.