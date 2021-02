"Dziurki, kraterki, wszyscy slalomikiem". Kierowcy się zbuntowali

Pozew albo zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na narażenie kierowców na niebezpieczeństwo - takie scenariusze działania rozważają członkowie grupy LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. - To oddolna inicjatywa zmęczonych i wymęczonych jazdą po księżycowych drogach kierowców - wyjaśnia administrator grupy, Jarosław Kostrzewa.

O tym, jak obecnie wygląda jazda po łódzkich ulicach, można przekonać się, oglądając film, który przekazał nam jeden z kierowców. Nagrywał swój przejazd ulicą Obywatelską - jedną z głównych arterii na południu miasta. Podobnie jak inni kierowcy, musiał on co chwilę lawirować w lewo i prawo, żeby uniknąć wjechania w większą dziurę. - Dziurki, kraterki, wszyscy slalomikiem - słychać komentarz kierowcy. Ruch - jak widać na nagraniu - odbywa się tam w ślimaczym tempie, auta nie przekraczają 20 kilometrów na godzinę.

To właśnie na ich profilu pojawiła się inicjatywa stworzenia pozwu zbiorowego.

"Albo złożymy pozew zbiorowy, albo poinformujemy prokuraturę"

- Co chwilę pojawiają się kolejne głosy, żeby to skoordynować i razem pozwać zarządcę. Zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego nie będziemy tych głosów ignorować - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl Jarosław Kostrzewa, administrator grupy. Na razie - jak dodaje - żadne działanie nie zostało sformalizowane. To ma się jednak zmienić w następnych dniach.