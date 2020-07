Jazda "pod zakaz" była dopiero początkiem jego problemów. Mandat: 2700 złotych

Łódzcy policjanci zatrzymali kierowcę ciężarówki, który jechał ulicą Dąbrowskiego mimo zakazu. To był początek kłopotów 57-latka, który - jak się okazało - jechał na karcie kierowcy należącej do jego kolegi.

- Nie zastosował się on do znaku zakazującego ruchu pojazdom ciężarowym - informuje sierżant sztabowy Jadwiga Czyż z łódzkiej drogówki. 57-latek starał się tłumaczyć, że po ulicy Dąbrowskiego kierowała go nawigacja.