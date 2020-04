11 kibiców łódzkiego klubu spotkało się na bokserskim treningu "tylko dla zaufanych"

W środę około godziny 18 łódzka policja odebrała zgłoszenie o możliwym naruszeniu przepisów dotyczących gromadzenia się osób. - Jak wynikało ze zgłoszenia, w klubie sportowym na terenie dzielnicy Polesie doszło do spotkania kibiców jednej z łódzkich drużyn piłkarskich. Młodzi mężczyźni, nie bacząc na obowiązujące zakazy, postanowili urządzić sobie trening bokserski – wyjaśnia Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Tylko dla "zaufanych"

Jak ustalili funkcjonariusze udział w treningu był możliwy tylko dla "zaufanych" osób. Po wejściu do środka drzwi były zamykane, aby na trening nie dostały się osoby niepowołane.

Policjanci weszli do środka, wylegitymowali wszystkich uczestników nielegalnego treningu i przeprowadzili kontrolę przedmiotów, które posiadali ćwiczący. Nie znaleźli niczego, co by ich zaskoczyło.