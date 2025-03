Zlikwidowana fabryka narkotyków Źródło: KMP Łódź/KWP Katowice

Policjanci z Łodzi i Katowic zlikwidowali zaawansowaną technologicznie fabrykę narkotyków znajdującą się w powiecie częstochowskim. W związku z zagrożeniem, jakie niosły ze sobą odnalezione tam chemikalia, konieczna była interwencja strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. W sprawie zatrzymano dwie osoby - mężczyznę i kobietę.

Po wielotygodniowej pracy policjanci z Łodzi i Katowic ustalali adres przebywania 26-latka, który według ich wiedzy mógł być odpowiedzialny za produkcję i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. 17 marca pojechali na jedno z łódzkich osiedli, gdzie miał przebywać.

Fabryka narkotyków pod Częstochową

Jak informuje mł. asp. Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi, funkcjonariusze zatrzymali 26-latka i jego 22-letnią partnerkę. - W tym samym czasie łódzcy i katowiccy kryminalni wraz z przewodnikami psów służbowych specjalizujących się w wykrywaniu narkotyków, na terenie jednej z posesji w powiecie częstochowskim, znaleźli laboratorium chemiczne z kompletną linią produkcyjną, torby wypełnione gotowymi narkotykami, substancje odurzające będące w procesie krystalizacji oraz półprodukty służące do wytwarzania nielegalnych wyrobów - przekazuje policjant.

Zagrożenie chemiczne, w akcji strażacy

Policjant dodaje, że w związku z zagrożeniem, jakie niosły ze sobą chemikalia znalezione przez policjantów, konieczna była interwencja strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Po sprawdzeniu posesji policjanci wraz z technikiem kryminalistyki z KMP w Łodzi i Częstochowie ubrani w specjalne kombinezony i maski prowadzili dwudniowe oględziny w obecności biegłego z zakresu toksykologii i chemii z Centralnego Laboratorium Sądowego w Częstochowie. Rezultatem współpracy kryminalnych z Łodzi i Katowic jest likwidacja linii produkcyjnej i zabezpieczenie 55 kilogramów skrystalizowanych środków odurzających (4-CMC, klefedronu), 121 kilogramów narkotyków w trakcie krystalizacji oraz półproduktów służących do ich produkcji.

Zatrzymany 26-latek usłyszał zarzuty udzielania i wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych, za co grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany. Jego partnerka usłyszała zarzut posiadania narkotyków. Grozi jej do trzech lat więzienia.