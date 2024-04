czytaj dalej

Zaćmienie Słońca będzie widoczne dziś wieczorem w części Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Faza całkowitego zaćmienia potrwa około 4,5 minuty, co dla miłośników astronomii stanowi prawdziwą gratkę. Tłumy ludzi w wielu miejscach Ameryki Północnej zbierają się od wielu godzin, by zająć jak najlepsze miejsce do obserwacji. Dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak dzień na chwilę zamienia się w noc, redakcje TVN24 BiS i TVN24 GO przygotowały transmisje oraz program specjalny.