Joński z ogromnym poparciem. W ławach zasiądzie też Zbigniew Rau. Zabraknie doświadczonych posłanek

Koalicja Obywatelska 40 procent, Prawo i Sprawiedliwość 27 procent - tak przedstawiają się wyniki do Sejmu po zliczeniu 70 proc. głosów w okręgu łódzkim. To duża zmiana w porównaniu do sytuacji sprzed czterech lat. Wówczas KO miała 36 proc., a PiS 32. Do Sejmu z KO dostanie się Dariusz Joński, który zdobył ponad 51 tysięcy głosów, za to prawdopodobnie posłanką nie zostanie zasiadająca w ławach sejmowych nieprzerwanie od 1991 roku Iwona Śledzińska-Katarasińska. Mandat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zdobędzie Waldemar Buda i Zbigniew Rau, z list Lewicy posłem zostanie Tomasz Trela, Trzecią Drogę w Sejmie prawdopodobnie będzie reprezentowała Ewa Szymanowska.