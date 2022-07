Jeż zaklinował się w ogrodzeniu

Do zdarzenia doszło we wtorek (5 lipca) w okolicach dużego osiedla przy ulicy Liściastej w Łodzi. Spacerujący w pobliżu ogrodzenia mieszkańcy, zauważyli, że zaklinował się w nim jeż. - Do dyżurnego straży miejskiej zgłoszenie wpłynęło we wtorek wczesnym rankiem. Osoba, która dzwoniła, mówiła, że jeż utknął pomiędzy metalowymi prętami ogrodzenia i nie może się wydostać - opowiada Joanna Prasnowska, rzeczniczka łódzkich strażników miejskich.