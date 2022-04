Jeszcze przed otwarciem sprzedali ponad trzy tysiące biletów. Orientarium oficjalnie otwarte

Największy słoń indyjski w Europie, rodzina makaków, gibony, zagrożone wyginięciem krokodyle gawialowe i niedźwiedzie malajskie. To zaledwie kilka z wielu gatunków zwierząt, z którymi można się spotkać w łódzkim ZOO. Odwiedzjący poczują się jak w Azji Południowo-Wschodniej.

35 gatunków zwierząt, 180 gatunków ryb

Orientarium to nowoczesny pawilon, w którym zamieszkało 35 gatunków zwierząt i ponad 1300 ryb. Podzielone zostało na cztery strefy, które zamieszkują różne zwierzęta, w zależności od miejsca występowania i gatunku. W pierwszej strefie urządzono słoniarnię. W drugiej części zamieszkały m.in. wyderki orientalne, anoa nizinne i makaki. Trzecia strefa to dom dla ryb i rekinów, które można podziwiać przechodząc w podwodnym tunelu. Ostatnia część należy do różnych gatunków zwierząt - krokodyli, orangutanów, gibonów i myszojeleni.