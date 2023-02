Jego ojczym stracił przytomność na autostradzie, on zadzwonił po pomoc. 10-letni Miłosz nagrodzony

W przeddzień Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, który przypada 11 lutego, wojewoda i komendant straży pożarnej w Łodzi nagrodzili 10-letniego Miłosza z Radomska, który uratował życie ojczyma na autostradzie A1. Nagrodę otrzymała też pani Ewelina, która tego dnia pełniła dyżur w Centrum Powiadamiana Ratunkowego i przez blisko pół godziny instruowała chłopca, co ma robić do czasu przyjazdu służb.

10-letni Miłosz uratował życie swojemu ojczymowi po tym, jak ten stracił przytomność, a samochód, którym jechali autostradą A1, uderzył w przydrożne bariery. Chłopiec zadzwonił pod numer alarmowy 112 i przez blisko pół godziny rozmawiał z operatorką, która instruowała go, co ma robić do czasu przyjazdu służb. Po tej historii, w środę (8 lutego) Miłosz został wyróżniony na forum szkoły przez władze Radomska i służby. Dzisiaj on i operatorka numeru alarmowego 112 - Pani Ewelina - otrzymali wyróżnienia od wojewody łódzkiego.

"Powinniśmy brać z niego przykład"

- Miłosz zachował się niezwykle dojrzale. Powinniśmy brać z niego przykład. Zadzwonił pod numer alarmowy i przez blisko pół godziny rozmawiał z operatorem, który instruował go, co ma robić aż do czasu przyjazdu służb mundurowych. Potrafił w trudnej sytuacji opanować emocje i zachować się odpowiedzialnie - mówił wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Z kolei komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadbryg. Grzegorz Janowski podkreślał, że postawa Miłosza jest godna naśladowania i zostanie zgłoszona do odznaki Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej "Iuvenis Forti". - Wyróżnienie przyznawane jest młodym ludziom, którzy przyczynili się do uratowania życia i zdrowia innych osób, wykazując się wiedzą i umiejętnościami, rozsądkiem i odwagą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej - mówił szef straży pożarnej w województwie łódzkim.