Jechał ulicą pod prąd, wprost na kierowcę z kamerką. "Karygodne zachowanie"

Policja: Karygodne zachowanie. Mandat do pięciu tysięcy złotych

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy wydział ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Oficer prasowy formacji, powiedziała nam, że w tym przypadku doszło do wykroczenia. - Kierującego oplem można ukarać za jazdę pod prąd, ale na tym filmie widać jak zmusza innych kierowców do nagłego hamowania, zmiany pasa ruchu czy nawet wjechania na chodnik, a to już jest stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a za to grozi mandat w wysokości do pięciu tysięcy złotych - komentuje mł. asp. Jadwiga Czyż z KMP w Łodzi. Dodaje: - To jest karygodne zachowanie kierowcy, które nie powinno mieć w ogóle miejsca. Przy ulicy Zgierskiej są ustawione znaki, informujące, na który pas powinniśmy zjechać.