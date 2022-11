Jak dojechać na cmentarze w Łodzi? Osiem specjalnych linii komunikacji publicznej i zmieniona organizacja ruchu

Wszystkich Świętych 2022, wtorek 1 listopada, to kolejny dzień, w którym przy większości łódzkich nekropolii obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchomiło osiem specjalnych linii, które dowożą łodzian w pobliże cmentarzy. Jak dotrzeć na nekropolię i nie stać w korkach? Podpowiadamy.

W okresie Wszystkich Świętych kursują specjalne linie, które ułatwiają dojazd na cmentarze. Od 29 października do 1 listopada włącznie uruchomionych zostało 8 specjalnych linii oznaczonych literą C, którymi dojedziemy do łódzkich nekropolii. Linie autobusowe C1, C2, C3, C4 i C8 oraz tramwajowe C5, C6 i C7.

Łódź. Specjalne linie komunikacji na Wszystkich Świętych Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ulicy Ogrodowej?

Ze względu na budowę tunelu średnicowego zamknięta pozostaje ul. Kasprzaka pomiędzy Gandhiego a Drewnowską oraz Ogrodowa pomiędzy Karskiego a wjazdem do Manufaktury od strony Gdańskiej. Również zawężona do jednego pasa pozostaje ul. Drewnowska przy Włókniarzy w kierunku Mani. Ponadto - jak co roku 1 listopada - ciąg ulic Srebrzyńska, Ogrodowa i Cmentarna jest jednokierunkowy od Kasprzaka do Legionów. Zamknięta dla ruchu jest ul. Ogrodowa od Cmentarnej do Karskiego. W tym rejonie najwygodniej pozostawić samochód na parkingu Manufaktury i dojść do cmentarza ul. Ogrodową.

Łódź. Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Ogrodowej Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz na Dołach?

W bliskim sąsiedztwie cmentarza trwa przebudowa ul. Wojska Polskiego. Jadąc od strony ul. Zgierskiej na cmentarz Doły, należy kierować się ul. Inflancką lub Północną do al. Palki. W okresie Wszystkich Świętych zniknęło wygrodzenie prawego pasa na ul. Strykowskiej od Inflanckiej do Wojska Polskiego. Parking u zbiegu Strykowskiej i Wojska Polskiego po zachodniej stronie skrzyżowania pozostaje zajęty na plac budowy. 1 listopada (podobnie jak dzień wcześniej) zamknięta dla ruchu jest ul. Smutna od al. Palki do ul. Doły, oraz Telefoniczna od al. Palki do ul. Tamka. Jednokierunkowy ruch pojawił się na ulicach Matejki, Druckiego Lubeckiego, oraz Tamka, aby umożliwić parkowanie. Ruch odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Od Pomorskiej przez Matejki, Druckiego Lubeckiego i Tamka ponownie do Pomorskiej.

Łódź. Organizacja ruchu wokół cmentarza na Dołach Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Tak sytuacja w rejonie cmentarza na Dołach wyglądała 1 listopada 2019 roku:

W okolicach cmentarza Doły w Łodzi zaczyna brakować miejsc parkingowych 01.11 | Przemysław Kaleta z TVN24 znajdujący się na cmentarzu Doły w Łodzi poinformował, że na parkingach wokół cmentarza zaczyna brakować miejsc. tvn24

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz przy ulicy Szczecińskiej?

Ulica Aleksandrowska pozostaje jednokierunkowa od Aleksandrowa Łódzkiego do Szczecińskiej. Ulicą Kaczeńcową od Rojnej do Aleksandrowskiej przejedziemy tylko w stronę Rojnej, a na odcinku od Aleksandrowskiej do św. Teresy obowiązuje ruch w jednym kierunku w stronę św. Teresy. 1 listopada ulica Szczecińska od św. Teresy do Sianokosy jest jednokierunkowa w stronę Zgierza. Ponadto przy cmentarzu, ulice Hodowlana, Żyzna i Konopna są jednokierunkowe, a ruch odbywa się odwrotnie do wskazówek zegara ze Szczecińskiej w Hodowlaną, a następnie Żyzną do Konopnej, którą wrócimy do Szczecińskiej.

Łódź. Organizacja ruchu wokół cmentarza przy ul. Szczecińskiej Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Wszystkich Świętych 2022. Jak dojechać na cmentarz na Zarzewie?

Ruch po wiadukcie na ul. Przybyszewskiego możliwy jest tylko w kierunku Widzewa. W drugą stronę należy kierować się przez Piłsudskiego lub Dąbrowskiego. 1 listopada zamknięta jest ul. Lodowa od Andrzejewskiej do Przybyszewskiego. Z Lodowej ruch jest skierowany w ul. Andrzejewskiej.

Łódź. Organizacja ruchu wokół cmentarza na Zarzewie Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

Tak sytuacja wyglądała przy łódzkich cmentarzach 1 listopada 2019 roku:

W Łodzi na cmentarzach jest już tłoczno 01.11 | Policja w Łodzi informuje, że ruch w porównaniu do lat ubiegłych jest mniejszy - przekazał reporter TVN24 Przemysław Kaleta. tvn24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pk

Źródło: tvn24.pl, ZDiT w Łodzi