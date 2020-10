Gdzie zrobić test na koronawirusa? Lista punktów w największych miastach

W bazie Narodowego Funduszu Zdrowia jest już ponad 550 punktów w całej Polsce, w których można zrobić test na zakażenie koronawirusem. - Ta lista powiększa się z każdym dniem - przekonuje Anna Leder, rzeczniczka oddziału w Łodzi. Zebraliśmy listę miejsc, w których pobierane są wymazy. Informujemy też, ile to kosztuje i jak należy przygotować się do wymazu.

Jeśli lekarz skieruje cię na test, otrzymasz informację o mobilnych punktach pobrań w twojej okolicy (tak zwanych drive-thru), gdzie można wykonać to badanie. Mapę wszystkich punktów można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl.

Bardzo ważne jest, by do takiego punktu pojechać własnym środkiem transportu. Pod żadnym pozorem nie powinno się korzystać z komunikacji zbiorowej, by nie narażać innych osób na zakażenie. Jeśli nie czujesz się na siłach, by prowadzić, możesz poprosić o pomoc na przykład osobę, z którą mieszkasz. Pamiętaj, by udając się na badanie, zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i numerem PESEL.

Jeżeli nie jesteś osobą samodzielną albo nie masz możliwości dojechania do punktu pobrań, twój lekarz może skontaktować się z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i wysłać do ciebie specjalną karetkę, tzw. wymazówkę, by pobrać od ciebie wymaz w miejscu zamieszkania.

Test można wykonać także bez skierowania od lekarza, korzystając z oferty komercyjnych firm. Trzeba za niego zapłacić. Jeżeli prywatne laboratorium oferuje możliwość darmowego wykonania testu ze skierowaniem od lekarza, będzie ono znajdowało się na mapie placówek w portalu pacjent.gov.pl.

Poniżej lista miejsc, gdzie pobierane są wymazy w największych miastach:

Warszawa: gdzie zrobić test na koronawirusa?

Listę punktów opisali dziennikarze TVN Warszawa w odrębnym tekście - czytaj tutaj.

Łódź: lista punktów pobrań

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Punkt nr 1)

Sienkiewicza 137/141

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Punkt nr 2)

Warecka 2

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego

gen. Karola Kniaziewicza 1/5

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.

Kosynierów Gdyńskich 61

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

Milionowa 14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego

dr. Stefana Kopcińskiego 22

SALVE MEDICA Sp. z o.o.

Szpragowa 10 (wjazd od Morgowej)

Centrum Medyczne OLMED

Jagienki 32 (parking róg ul. Rokicińskiej i Hetmańskiej)

Centrum Medycyny Klinicznej i Estetycznej DiMedical Sp. z o.o. Karol Majewski - Laboratorium Medyczne (Punkt nr 1)

Żeromskiego 52

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Retkinia Punkt 1 )

Generała Stanisława Maczka 35 (parking długoterminowy numer 2 Portu Lotniczego "Lublinek")

Centrum Medycyny Klinicznej i Estetycznej DiMedical Sp. z o.o. Karol Majewski - Laboratorium Medyczne (Punkt nr 2)

Legionów 40/19

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Retkinia Punkt 2)

Generała Stanisława Maczka 35 (parking długoterminowy numer 2 Portu Lotniczego "Lublinek"),

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Jaracza 85,

Instytut Centrum Zdrowia Matki w Łodzi

Rzgowska 281/289 (wjazd od strony ul.Matek Polskich parking nr 7)

KRAKÓW: gdzie zrobić test na koronawirusa?

Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Stanisława Lema 8

SCANMED Spółka Akcyjna

Bochenka 12

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Jakubowskiego 2

Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Punkt nr 2)

Kopernika 8

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.św. Ludwika w Krakowie

Strzelecka 2

VITO-MED. Sp. z o.o. (Punkt w Krakowie)

Os. Złotej Jesieni 1

WROCŁAW: punkty pobierania wymazów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Henryka Michała Kamieńskiego 73A

Szpital Specjalistyczny im.A Falkiewicza we Wrocławiu

Warszawska 2 (wejście od ulicy Biegłej)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Ołbińska 32

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Borowska 213 (kryty podjazd na SOR)

Alab laboratoria (punkt we Wrocławiu ul. Biskupia)

Biskupia 8A

Diagnostyka Sp. z.o.o. (punkt we Wrocławiu ul. Ziębicka)

Ziębicka 34-38 (teren pogotowia Wrocław)

Alab laboratoria (punkt we Wrocławiu ul. Nauczycielska)

Nauczycielska 2

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Warszawska 2 (wejście od ulicy Biegłej - BW -1)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Koszarowa 5

POZNAŃ: gdzie są punkty pobrań?

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Rokietnicka 8

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Długa 1/2

Instytut Mikroekologii Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa

Sielska 6

SP ZOZ MSWiA im. Prof. Ludwika Bierkowskiego

Dojazd 34 (Izba przyjęć)

Zakład Diagnostyki Medycznej sp. z o.o.

Dobra 38A

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Juraszów 7-19

genXone S.A.

Mickiewicza 2

Diagnostyka Sp. z o.o. (punkt w Poznaniu)

Serbska 7 (Parking Tesco)

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu (Punkt nr 2)

Rokietnicka 8

Kamed Lekarze Rodzinni K. Czwojda Spółka Jawna

Obornicka 227

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei (punkt nr 1)

Bułgarska 17 (Parking przy Stadionie)

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei (punkt nr 2)

Bułgarska 17 (Parking przy Stadionie)

Centra Genetyki Medycznej GENESIS sp. z o.o.

Słowiańska 53B/L3

GDAŃSK: lista punktów, gdzie pobierane są wymazy

Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Imienia Kontradmirała Profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

Polanki 117

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

Powstańców Warszawskich 1/2

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.

al. Jana Pawła II 50,

Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Trzy Lipy 3

Uniwersyteckie Centrum Klinicznego (Punkt nr 2)

Jana Bażyńskiego 4 (Uniwersytet Gdański)

Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. (punkt Gdańsk)

Al. Jana Pawła II 3B

Diagnostyka sp. z o.o. (Punkt Gdańsk)

Platynowa 2

Uniwersyteckie Centrum Klinicznego (Punkt nr 1)

plac Władysława Bartoszewskiego 1 (Muzeum II WŚ)

KATOWICE: gdzie się przebadać?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach

Głowackiego 10

Diagnostyka Sp. z o.o. Region Śląsk

Paderewskiego 32C

Gyncentrum Sp. z o.o. (punkt w Katowicach)

Tadeusza Kościuszki 229 (przy wjeździe do Centrum Handlowego Libero w Katowicach od strony ul. Kolejowej)

CENTRUM MEDYCZNE FEMINA KAPUŚNIAK WALECZEK SPÓŁKA JAWNA

Kłodnicka 23

NZOZ Vito-Med. Sp. z o.o. (punkt w Katowicach)

Leopolda Markiewki 87

Gyncentrum Sp. z o.o. (punkt przy MCK Katowice)

Olimpijska 11 -(parking przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym/Spodku)

BIAŁYSTOK: punkty pobrań wymazów do testów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (punkt nr 1)

M. Skłodowskiej-Curie 24A

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku (punkt nr 2)

Żurawia 14 (punkt znajduje się od strony podjazdu Izby przyjęć Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Bud. C)

ASP-HALT Sp. z o.o. (Punkt nr 1)

Upalna 1A

ASP-HALT Sp. z o.o. (Punkt nr 2)

Złota 5

Diagnostyka Sp. z o.o. (Punkt w Białymstoku)

Żeromskiego 1B LOK. 12A

M-MEDICA M. Brzeski, K. Ostrowski S. C.

Sławińskiego 4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

M. Skłodowskiej-Curie 26

ASP-HALT Sp. z o.o. (Punkt nr 3)

Wierzbowa 1 (róg Antoniukowskiej)

Typy testów

Na rynku są dostępne zarówno testy genetyczne RT-PCR, takie jak w punktach drive-thru, jak i tańsze testy polegające na innych metodach, które nie są jednak uznawane przez sanepid jako jednoznaczne potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia. Cena zestawu do samodzielnego pobrania próbki do testu RT-PCR, który następnie trzeba odesłać do laboratorium, oscyluje w granicach 500 złotych. Podobne są także koszty zamówienia badania w punkcie drive-thru.

Poza tym w ofercie firm medycznych można znaleźć test na obecność przeciwciał w cenie 100-150 złotych. Wynik dodatni takiego testu również nie jest wiążący. Wskazuje, że pacjent przeszedł już COVID-19 bezobjawowo lub nadal jest zakażony.

Większość komercyjnych firm wykonuje testy po uprzednim opłaceniu ich online. Są jednak wyjątki, dlatego przed udaniem się na takie badanie, należy sprawdzić szczegóły procedury na stronie laboratorium.

Jeśli komercyjny test da wynik pozytywny, powinieneś zostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Przed badaniem nie jedz, nie pij i nie myj zębów

Przed pobraniem wymazu należy pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym zwiększymy szanse na otrzymanie wiarygodnego wyniku badania. Co najmniej dwie godziny przed testem nie wolno spożywać posiłków ani pić. W dniu badania nie należy też myć zębów, używać płynów do płukania ust, żuć gumy i palić papierosów.

Tuż przed wymazem możesz przepłukać usta przegotowaną wodą. Nie powinieneś wydmuchiwać nosa, przepłukiwać go ani stosować kropli i aerozoli, bo mogą one sfałszować wynik badania.

Nie rezygnuj jednak z leków, które przyjmujesz na stałe. Powinieneś przyjąć je tak jak codziennie. Jeśli to możliwe, zrób to najpóźniej dwie godziny przed testem.

Autor:kk, bż

Źródło: TVN24 Łódź