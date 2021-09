Fotopułapki nagrywają osoby, które nielegalnie wyrzucają śmieci w Łodzi. Film może stanowić dowód dla sądu

Fotopułapki są zamontowane tak, żeby nie można ich było łatwo dostrzec. Strażnicy miejscy zdradzają, że są instalowane na wysokości trzech, czterech metrów. Rejestrują to, co dzieje się w miejscach, gdzie już wcześniej zdarzały się przypadki nielegalnego wyrzucania odpadów. Urządzenia włączają się, kiedy wykryją ruch.

- To, jak podkreślają funkcjonariusze straży miejskiej, najlepszy sposób walki z osobami, które tworzą dzikie wysypiska. Film stanowi dowód dla sądu, który może ukarać sprawcę karą do pięciu tysięcy złotych - relacjonuje Piotr Borowski, reporter TVN24, który zajął się sprawą.

Zmiana na lepsze

Do niedawna strażnicy dysponowali tylko trzema fotopułapkami. To jednak było - jak zaznaczają - zdecydowanie za mało. - Problem był palący. Co kilka dni dostawaliśmy informacje o nowych nielegalnych wysypiskach - mówi Patryk Polit, komendant Straży Miejskiej w Łodzi.