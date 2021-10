Wiceprezydent Łodzi w prokuraturze po zawiadomieniu ministra Czarnka. Za zawieszenie dyrektora wspieranego przez resort

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialna za edukację, została wezwana do prokuratury w charakterze świadka. Śledczy - po zawiadomieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki -sprawdzają, czy mogła się ona dopuścić przekroczenia uprawnień. Chodzi o zawieszenie przez władze miasta dyrektora XXXIV LO, który ścigał uczniów za używanie błyskawic ze Strajku Kobiet.

- Gdybym miała drugi raz podjąć taką decyzję (o zawieszeniu dyrektora - red.), to bym ją podjęła. Dyrektor XXXIV w sposób rażący przekroczył swoje uprawnienia: nie mógł przyjąć regulaminu szkoły, bo taki regulamin mogła przyjąć rada pedagogiczna poprzez statut szkoły - podkreśliła wiceprezydent Łodzi.

Zaznaczyła, że dyrektor miał uchybić konstytucyjnego prawa do wolności:

Zwróciła uwagę, że to pierwszy przypadek "ciągania samorządowców, funkcjonariuszy publicznych po prokuraturach”.

Moskwa-Wodnicka: chodzi o zastraszanie

- Odbieram to jako formę zastraszana samorządowca przez ministra Czarnka. Przepisy, które mają być wprowadzone nazwałabym nie "Lex Czarnek", tylko "lex strach". Chodzi o to, żeby zastraszać nauczycieli i dyrektorów - podkreśliła wiceprezydent.

"Lex Czarnek" to określenie zmian w nadzorze pedagogicznym, które planuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany w prawie oświatowym w ubiegłym tygodniu trafiły do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Zakładają przede wszystkim wzmocnienie roli kuratorów oświaty i ich większy wpływ na dyrektorów szkół, również niepublicznych.

Zaczęło się od błyskawic w trakcie Strajku Kobiet

Historię spięcia pomiędzy dyrektorem XXXIV LO a władzami miasta opisujemy obszernie na tvn24.pl od kwietnia. Zaczęło się od tego, że dyrektor Dariusz Jakóbek wprowadził w szkole nowy regulamin zakazujący umieszczania znaków graficznych nawiązujących między innymi do partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji, odwołujących się do działań politycznych, czy o wydźwięku wulgarnym.

Władze miasta uznały obowiązujący w XXXIV LO regulamin za niedopuszczalny. Wezwana do prokuratury Małgorzata Moskwa-Wodnicka w kwietniu podkreślała, że doszło do naruszenia praw uczniów. W związku z tym zawiesiła w obowiązkach dyrektora Jakóbka i skierowała - do komisji dyscyplinarnej nauczycieli przy wojewodzie łódzkim - wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w związku z "uchybieniem godności nauczyciela" przez dyrektora liceum.