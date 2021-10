Uczniami szkoły mieli być emigranci i zmarli. Dyrektorka zatrzymana za wyłudzenie dotacji

Do ośmiu lat więzienia grozi dyrektorce jednej ze szkół w Łodzi, która usłyszała zarzuty poświadczania nieprawdy w celu wyłudzenia dotacji. - W tym celu zawyżała znacznie liczbę uczniów - przekazuje komisarz Aneta Sobieraj z łódzkiej komendy wojewódzkiej. Uczniami szkoły miały być osoby przebywające poza Polską, osoby zmarłe i te, które już wcześniej zakończyły edukację.

Szkoła, jak opowiada Aneta Sobieraj z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, była zobowiązana do przedkładania w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi dokumentacji świadczącej o liczbie uczniów uczęszczających do placówki. Od przekazanych danych zależała wysokość dotacji, która z miejskiej kasy płynęła do tej szkolnej.