Dwuletnia Natalka szuka domu. "Rodzina jest miejscem dla dzieci, a nie placówka"

"Rodzina jest miejscem dla dzieci, a nie placówka"

- Dzięki naszym specjalistom, okazało się, że Natalia nie jest tak bardzo poważnie chora i spokojnie mogłaby zamieszkać w domu, to by było dla niej najlepsze - bo to rodzina jest miejscem dla dzieci, a nie placówka - przekazuje Marciniak.

- Intelektualnie i ruchowo, póki co rozwija się zupełnie prawidłowo jak na swój wiek. Jeszcze nie mówi, ale może dlatego, że jest jeszcze w placówce, dlatego że my do tej pory nosiliśmy maseczki, a wiadomo, że to utrudnia rozwój mowy. Wszystko na to wskazuje, że jeżeli będzie się ją wspierać poprzez fizjoterapię, konsultacje lekarskie, to może być to dziecko spokojnie rozwijające się w domu - dodaje przedstawicielka Fundacji Gajusz.