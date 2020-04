Wystarczyło się raz zaciągnąć, by umrzeć

Dziesięciu mężczyzn i dwie kobiety staną przed sądem i będą odpowiadać za wprowadzenie do obrotu dopalaczy, które w 2018 roku w Łodzi i Bełchatowie zebrały śmiertelne żniwo. Prokuratura zgromadziła dowody wskazujące na to, że przez "Alfę", "Gałgana" i "Hassana" życie straciły co najmniej cztery osoby.