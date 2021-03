Organizowała akcje charytatywne, teraz sama potrzebuje pomocy

Potrzebny szpik

"Sprawa jest bardzo pilna i wymaga natychmiastowej reakcji. Emilia jest mamą czwórki dzieci. Pełną radości i uśmiechniętą osobą, która bardzo dużą część swojego życia bezinteresownie poświęciła innym. Jest założycielką Fundacji Mała Straż, której głównym zadaniem była pomoc małym ofiarom pożarów, poszkodowanym dzieciom i młodzieży. Zawsze, gdy ktoś potrzebował pomocy stała na straży pełna empatii i gotowości do działania, szczególnie kiedy pomocy potrzebowali najbardziej bezbronni. Tym razem, to Emilia potrzebuje naszego wsparcia. Mimo iż bardzo długo broniła się przed pomocą dla siebie samej, to przyszedł czas na rewanż. Jako strażacka społeczność jesteśmy Jej to winni!" - czytamy w apelu zamieszonym w mediach społecznościowych.