Budowa "łódzkiego metra" stoi, unijne środki zagrożone? Poseł bije na alarm, PKP uspokaja

- Kluczowa dla całej Polski inwestycja kolejowa nie jest realizowana, bo brakuje 300 mln złotych na waloryzację umów - mówi Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Podkreśla, że kolejowy tunel pod Łodzią miał być gotowy już w grudniu zeszłego roku. - Dziennie powinno tutaj jeździć 100 tysięcy pasażerów. Zamiast tego jest plac budowy, a największa z tarcz do drążenia tuneli stoi - mówił parlamentarzysta. Przedstawiciele PKP twierdzą, że sytuacja jest pod kontrolą, a pociągi pod miastem pojadą w 2025 roku.

- Wcześniej nie organizowaliśmy konferencji prasowych. Musimy to jednak zrobić, bo żarty się skończyły. Unia na budowę tunelu przekazała półtora miliarda złotych. Postawiła jednak warunki - inwestycja miała być gotowa do grudnia 2022 roku - podkreślał poseł Joński.

Przyznał, że w czasie realizacji doszło do zdarzeń, które wpłynęły negatywnie na realizację tunelu.

- Była i pandemia i wojna. Pojawiła się inflacja i drożyzna. Ale trzeba jasno powiedzieć, że od roku największa z tarcz do drążenia tuneli nie pracuje, bo zamawiający nie zwaloryzował umów z podwykonawcami. Dokumenty zostały podpisane w 2017 roku, kiedy ceny materiałów budowlanych i pracy były nieporównywalne - zaznaczał poseł.

"Czas się obudzić"

- To nie tylko potencjalna wielka strata dotycząca infrastruktury. Możemy stracić ponad cztery miliardy złotych dotacji. W tym są też środki przekazane na budowę dworca Fabrycznego, który z założenia miał być połączony podziemnym tunelem z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieniec - zaznaczył poseł.

- Apeluję do premiera Morawieckiego, ministra Adamczyka. Wołam wicepremiera (Piotra - red.) Glińskiego, ministra (Waldemara -red.) Budę i (Zbigniewa - red.) Raua. To przedstawiciele rządu wybrani z ziemi łódzkiej. Obudźcie się! - apelował poseł Joński.

- Zwrócili się do nas mieszkańcy ulicy Mielczarskiego. Zaznaczyli, że najpierw mieli być relokowani na czas prac do innych lokali w listopadzie, potem w maju. Obecnie mają informację, że będą musieli się przeprowadzić w lipcu, chociaż z naszych źródeł wiem, że prace i wtedy nie ruszą - mówił poseł.

Prace niewidoczne, bo podziemne

O komentarz do słów posła poprosiliśmy biuro prasowe PKP Polskich Linii Kolejowych. Rafał Wielgusiak w przesłanym do nas oświadczeniu podkreśla, że inwestycja jest realizowana. Wskazał, że "większość prac jest niewidoczna, ponieważ jest prowadzona pod ziemią".

"Zgodnie z umową została wypłacona zaliczka w wysokości ok. 160 mln zł. Zamawiający posiada zabezpieczenie spłaty zaliczki w postaci gwarancji bankowych. Zaliczka jest spłacana zgodnie z zapisami w umowie" - przekazuje Rafał Wielgusiak.

W komunikacie odniósł się do kwoty 300 mln złotych, których - według posła - brakuje do wznowienia prac. Według przedstawiciela PKP PLK to kwota jednostronnie określona przez wykonawcę.