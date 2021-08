Lekarz promuje szczepienia, grożą jemu i jego rodzinie

Mecenas Amadeusz Małolepszy: na razie zbyt wcześnie, żeby mówić o kwalifikacji, którą przyjmie ostatecznie prokuratura 03.08. | Łódzki lekarz Tomasz Karauda został przesłuchany w łódzkiej prokuraturze po tym, jak złożył zawiadomienie o groźbach karalnych w jego kierunku i jego najbliższych. - Mamy, jako lekarze, moralny obowiązek zachęcania do szczepień. To zawiadomienie to jasny sygnał, że ataki w stronę medyków nie pozostaną bez konsekwencji - mówił lekarz po wyjściu z gmachu prokuratury. W sprawie na razie nikt nie usłyszał zarzutów. TVN24 Łódź