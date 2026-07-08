Łódź Najpierw ją zaczepił, potem strzelał. Policja szuka tego mężczyzny Aleksandra Arendt-Czekała |

Atak na kobietę na łódzkiej Dąbrowie. Policja publikuje wizerunek napastnika Źródło zdj. gł.: KMP Łódź

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Do tej sytuacji doszło 27 czerwca na osiedlu Dąbrowa w południowej części Łodzi. 40-letnia kobieta skończyła pracę w jednym z tamtejszych zakładów i wracała do domu. Było około godziny 15. To wtedy na ulicy Rzgowskiej spotkała mężczyznę w średnim wieku, który ją zaczepił.

- Naruszył jej nietykalność cielesną. Kobieta była zszokowana tą sytuacją i chciała przeprosin. Wtedy mężczyzna wyciągnął broń, z której zaczął do niej mierzyć i oddał w jej kierunku strzały - relacjonuje reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko.

40-latka zaczęła uciekać. Zdołała też zarejestrować telefonem kilka sekund nagrania, na którym widać, jak mężczyzna za nią biegnie. O zajściu poinformowała policję.

Szukają mężczyzny w niebieskiej koszulce

- Pokrzywdzona złożyła zawiadomienie, z treści którego wynika, że miała zostać zaczepiona bez powodu, a następnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę, który miał oddać w jej kierunku co najmniej sześć strzałów z przedmiotu przypominającego wiatrówkę. Dwa pociski trafiły w rękę kobiety. Obecnie prowadzone są czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Górna - mówi TVN24 podkom. Kamila Sowińska, rzeczniczka łódzkiej policji.

Łódzka policja szuka mężczyzny ze zdjęcia Źródło zdjęcia: KMP Łódź

Wizerunek mężczyzny w niebieskiej koszulce, dresowych spodniach i okularach nagrała również kamera monitoringu. Zdjęcia opublikowano na policyjnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Zgodnie z zamieszczonym rysopisem poszukiwany ma około 49 lat i około 185 cm wzrostu. Mężczyzna ma siwe włosy i brodę. Nie wiadomo, jakiej dokładnie broni używał. Osoby, które go rozpoznają, proszone są o kontakt z łódzką policją.

Osoby mogące pomóc w ustaleniu danych sprawcy proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie bądź sekretariatem Wydziału Kryminalnego VIII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod numerem telefonu 47 841 24 45, 47 841 24 30 lub całodobowo z dyżurnym VIII Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod numerem telefonu 47 841 24 00. Komenda Miejska Policji w Łodzi