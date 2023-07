Został Europejskim Drzewem Roku 2023, teraz stracił konar. Specjaliści wyjaśnią, co się stało

Do złamania konaru, który spadając, uszkodził też gałąź poniżej, doszło we wtorek wieczorem w parku Klepacza w Łodzi. Pod drzewem leżą połamane gałęzie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną, wyklucza się jednak działanie silnego wiatru.

Specjaliści wyjaśnią, co się stało

Reporterka TVN24 spotkała na miejscu Marka Kubackiego, dendrologa i chirurga drzew, który przez wiele lat opiekował się Fabrykantem. - To jest po prostu klasyczny przykład starzenia się drzewa, bo ja widzę - po tym, co leży - że ten konar był żywotny, jedyną jego wadą było to, że nie zdążono go podwiązać. Zresztą widać, że drzewo ma bardzo dużo owoców i miałem takie obawy, że któryś z tych konarów może się odłamać, do tego dochodzą takie zjawiska, że jak są bardzo wysokie temperatury w dzień, a niskie w nocy, to dochodzi do gwałtownego rozprężenia i te konary często nie wytrzymują - analizował.