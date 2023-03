Łódź. Dąb Fabrykant Europejskim Drzewem Roku 2023

czytaj dalej

Przywódca Chin Xi Jinping oraz prezydent Rosji Władimir Putin odbyli we wtorek oficjalne rozmowy w Moskwie. We wspólnym oświadczeniu, wydanym po zakończeniu spotkania, ocenili, że stosunki rosyjsko-chińskie są na najwyższym poziomie w historii. Podkreślili przy tym, że nie mają one "konfrontacyjnej natury i nie są wymierzone przeciwko państwom trzecim". Putin ocenił również, że chińska propozycja rozwiązania "kryzysu ukraińskiego" mogłaby się stać podstawą do zakończenia walk, "gdy tylko Zachód i Kijów będą na to gotowe". Wołodymyr Zełenski powiedział we wtorek, że Kijów zaproponował, by Pekin dołączył do ukraińskiej formuły pokojowej, jednak nadal nie otrzymał odpowiedzi od strony chińskiej.