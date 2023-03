Przy tym porodzie asystowało ponad 20 medyków. W Łodzi urodziły się czworaczki

Michalina, Dominika, Aleksander i Tymoteusz - to czworaczki, które przyszły na świat w 30. tygodniu ciąży. Poród odbył się w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Najmniejszy z czworga dzieci - Tymoteusz - ważył zaledwie 770 gramów. Aktualnie przebywają na oddziale neonatologii łódzkiej placówki. W środę pierwsza dwójka będzie mogła jechać do domu.

Łódź. Urodziły się czworaczki. Przy porodzie asystowało ponad 20 medyków

W przyjściu na świat czworaczków pomagało ponad 20 medyków. Dzieci urodziły się zdrowe w 30 tygodniu ciąży. Najmniejszy z nich - Tymoteusz - ważył zaledwie 770 gramów. - Jestem bardzo szczęśliwa, że już dzisiaj dwójka dzieci wychodzi do domu i będziemy czekali na pozostałe - powiedziała reporterce TVN24, mama czworaczków Iga Żubert. Kobieta o tym, że będzie mamą czworaczków, dowiedziała się w szóstym tygodniu ciąży. - To była pierwsza wizyta u ginekologa, potwierdzająca ciążę. Takiej dużej rodziny nie planowałam, spodziewałam się co najwyżej bliźniaków, ponieważ w rodzinie są takie przypadki, ale okazało się, że będzie czwórka, co było dla nas ogromnym zaskoczeniem - wspomina mama dzieci.