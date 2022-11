Cyberatak na Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Jeden z największych szpitali w województwie łódzkim - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi padł ofiarą cyberataku, po którym zdecydowano się na wyłączenie wszystkich systemów informatycznych. Szpital przyjmuje pacjentów, ale utrudnienia w ich obsłudze są duże - to, co odbywało się zdalnie, wykonuje się tradycyjnymi metodami - przekazał rzecznik placówki.

Informacje o cyberataku potwierdził rzecznik łódzkiego szpitala Adam Czerwiński, który wysłał nam oświadczenie w tej sprawie: "Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) padł ofiarą cyberataku. Aby zminimalizować jego skutki, zdecydowaliśmy się na czasowe wyłączenie systemów informatycznych. Prowadzimy intensywne działania, które mają doprowadzić do jak najszybszego, pełnego ich uruchomienia. We wspomnianych działaniach uczestniczy cały zespół IT ICZMP przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia i NASK. Szpital cały czas stara się prowadzić standardową obsługę pacjentów z wykorzystaniem tradycyjnej dokumentacji. Mimo to nie możemy wykluczyć w najbliższych kilku dniach pewnych utrudnień dla pacjentów. Dlatego apelujemy o wyrozumiałość. O przywróceniu pełnej sprawności systemu informatycznego będziemy informować".

Cyberatak na Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ICZMP w Łodzi

Duży problem w placówce

Adam Czerwiński wyjaśnił, że wyłączenie sieci oznacza duży problem w placówce, która składa się z dwóch szpitali - ginekologiczno-położniczego i pediatrycznego. - Wszystkie formalności, które do tej pory wykonywano zdalnie - od przyjęcia do szpitala poprzez wystawianie skierowań na badania - muszą od kilku dni odbywać się w sposób tradycyjny, na papierze. Utrudnione są także czynności diagnostyczne - co prawda badania obrazowe są wykonywane, jednak lekarz na oddziale nie może już zapoznać się z nimi w swoim komputerze. Badanie trzeba zapisać na nośniku i dostarczyć do kliniki - przekazał Czerwiński. - Oczywiście żadna awaria nie może doprowadzić do odwołania porodu czy pilnego zabiegu, pracuje także oddział ratunkowy. Jednak pacjenci, którzy mieli wyznaczone przyjęcia na hospitalizacje diagnostyczne, muszą liczyć się z koniecznością ich przełożenia. Apelujemy o wyrozumiałość; będziemy informować o przywróceniu pełnej sprawności systemu informatycznego" - dodał rzecznik ICZMP.

NFZ: Incydenty, które bezpośrednio zagrażają cyberbezpieczeństwu placówek medycznych, nasiliły się po napaści Rosji na Ukrainę.

Jak przypomniała rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder, incydenty, które bezpośrednio zagrażają cyberbezpieczeństwu placówek medycznych, nasiliły się po napaści Rosji na Ukrainę. - Sparaliżowanie infrastruktury informatycznej szpitala może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów, dlatego tak ważne jest maksymalne zabezpieczenie tych systemów m.in. przed próbami włamań. Szpital ICZMP jako jeden z pierwszych, już w czerwcu, podpisał umowę z ŁOW NFZ na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa na kwotę 600 tysięcy złotych. W Łódzkiem pieniądze na ochronę przed cyberatakami dostanie 40 szpitali, w sumie ponad 16 milionów złotych - podkreśliła Anna Leder.

Szpitalny Oddział Ratunkowy ICZMP w Łodzi Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

"Cyberatak może uniemożliwić przeprowadzanie planowanych operacji, co zagraża już bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjentów".

Zdaniem Jarosława Olejnika, dyrektora w Centrali NFZ, który od lat zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, blokowanie systemu informatycznego czy szyfrowanie plików przez cyberprzestępców może doprowadzić do paraliżu i ogromnych strat w podmiotach leczniczych, a nawet uniemożliwić przeprowadzanie planowanych operacji, co zagraża już bezpośrednio życiu i zdrowiu pacjentów. - Planujemy podpisywanie umów aż do wyczerpania pełnej puli środków. Aby maksymalnie wykorzystać dostępne środki i ułatwić sięgnięcie po dotacje przez jak najszerszą grupę placówek szpitalnych. Ministerstwo Zdrowia umożliwiło składanie wniosków przez świadczeniodawców prowadzących szpital albo szpitale i posiadającym umowę lub umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z NFZ, co daje możliwość uzyskania dofinansowania na każdy prowadzony szpital - podkreślił Olejnik.

Cyberatak na Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

